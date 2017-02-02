 

Полиция поднята по тревоге из-за блокирования жд-путей в Бахмуте

02 февраля 2017 г. 15:47
Источник: ЛІГА.net
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Полицейские Бахмутского района подняты по тревоге и переведены на усиленный режим несения службы из-за блокирования неизвестными с оружием железной дороги в Бахмуте Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook написал глава полиции области Вячеслав Аброськин.

"Когда полиция Донецкой области работает с надрывом, вопреки всему в Марьинке, Красногоровке, Авдеевке, Новолуганске, защищая и оказывая помощь жителям нашей многострадальной области, отдельные политики и "активисты" пытаются дестабилизировать ситуацию, блокируя дорогу", - написал он.

Аброськин сообщил, что неизвестные заблокировали тепловоз с работниками железной дороги в Бахмутке.

"Полицейские Бахмутского района подняты по тревоге и переведены на усиленный режим несения службы. Неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на бусах перекрыли железнодорожное полотно в Бахмуте, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги, с целью перекрытия движения на станцию Никитовка. На месте находится следственно-оперативная группа полиции", - написал начальник полиции области.

"Поддерживаю Георгия Туку, что такое поведение является преступным и может привести к тому, что жители Донетчины останутся без тепла", - добавил он. 

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