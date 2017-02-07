 

Нацполиция предупреждает харьковских водителей о предстоящих морозах

07 февраля 2017 г. 14:39
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На ближайщие два дня гидрометцентр прогнозирует снижение температуры по Харьковской области - до -25 ночью. В связи с ухудшением погодных условий Нацполиция Харьковщины просит водителей быть готовыми к похолоданию. 

В Управлении превентивной деятельности ГУНП советуют при планировании дальних поездок не забыть взять с собой зарядные устройства для мобильных телефонов, горячие напитки и записать номера телефонов оперативных и аварийных служб. 

В УПД ГУНП также просят водителей не забывать о внимательности, осторожности за рулем и соблюдении ПДД. 

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