Нацполиция предупреждает харьковских водителей о предстоящих морозах

На ближайщие два дня гидрометцентр прогнозирует снижение температуры по Харьковской области - до -25 ночью. В связи с ухудшением погодных условий Нацполиция Харьковщины просит водителей быть готовыми к похолоданию.

В Управлении превентивной деятельности ГУНП советуют при планировании дальних поездок не забыть взять с собой зарядные устройства для мобильных телефонов, горячие напитки и записать номера телефонов оперативных и аварийных служб.

В УПД ГУНП также просят водителей не забывать о внимательности, осторожности за рулем и соблюдении ПДД.