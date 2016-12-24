Полиция составила фоторобот подозреваемого в осквернении синагоги в Умани

Нацполиция Черкасской области опубликовала фоторобот мужчины, подозреваемого в осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в Умани. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Черкасской области.

Согласно описанию полиции, подозреваемому на вид 30-35 лет, он имеет рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано вследствие травмы. Также мужчина был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о подозреваемом, сообщить по тел.: (067) 397-09-59, (04744) 4-03-66 или 102.

Напомним, в Умани Черкасской обл. 21 декабря осквернили синагогу. Группа неонацистов ворвалась на могилу еврейского праведника Рабби Нахмана и, выкрикивая антисемитские оскорбления (издание отмечает, что они были на русском языке), бросила свиную голову с вырезанной свастикой, пакеты с красной краской в комнату, использовав слезоточивый газ перед бегством. Вандалы также залили кровью пол и стены молитвенного дома. К счастью, никто не пострадал.

Полиция начала уголовное дело по факту хулиганства, однако позже оно было переквалифицировано по ч. 3 ст. 161 УК Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам").