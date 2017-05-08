Полиция впервые применит спецвертолет во время Евровидения

08 мая 2017 г. 15:17
Источник: Фокус
145 просмотров

Впервые в Украине правоохранители будут использовать для охраны общественного порядка три специально укомплектованных современным оборудованием автомобиля и вертолет, которые, в частности, будут передавать видео в режиме онлайн из мест массового скопления людей. Об этом сказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщает пресс-служба НПУ.

"Это дает нам возможность оперативно получать видео из той или иной точки и анализировать положение дел, а соответственно - принимать управленческие решения относительно применения сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметил Бушуев.

Полиция будет использовать два автомобиля, третий  - нацгвардейцы. Эти автомобили будут задействованы для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуационные центры Национальной полиции Украины.

По словам Бушуева, во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться возле массового скопления граждан, что позволит владеть обстановкой и мгновенно реагировать на любые события. Автомобили также оснащены техникой, которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.

Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможность фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в ситуационные центры Нацполиции.

Видео: 

Поліція використовуватиме новітні технології під час масових заходів в Україні - Костянтин Бушуєв

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.