Полиция задержала администраторов суицидальных групп в соцсетях

Сотрудники Нацполиции задержала двух администраторов так называемых суицидальных групп в социальных сетях вечером в пятницу, 24 февраля. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "Громадское".

Сейчас задержанных допрашивают. "Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", - сказал глава Нацполиции.

Он уточнил, что продолжаются "мероприятия по задержанию и допросу админов групп "Синих китов" и "Розовых фей". "Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с генпрокуратурой (процессуальным управляющим в деле) относительно возможного задержания", - сообщил Князев.