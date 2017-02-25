 

Полиция задержала администраторов суицидальных групп в соцсетях

25 февраля 2017 г. 10:55
Источник: РБК-Украина
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Сотрудники Нацполиции задержала двух администраторов так называемых суицидальных групп в социальных сетях вечером в пятницу, 24 февраля. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "Громадское".

Сейчас задержанных допрашивают. "Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", - сказал глава Нацполиции.

Он уточнил, что продолжаются "мероприятия по задержанию и допросу админов групп "Синих китов" и "Розовых фей". "Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с генпрокуратурой (процессуальным управляющим в деле) относительно возможного задержания", - сообщил Князев.

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