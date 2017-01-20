Полторак надеется, что Украина сможет обойтись без мобилизации

Министр обороны Степан Полторак выразил надежду, что будущая обстановка в Украине позволит не проводить мобилизацию.

Министр также обозначил цель, чтобы "заниматься тем, чтобы набирать в Вооруженные силы мотивированных, высокоподготовленных, профессиональных военнослужащих, бывших военнослужащих, которые имеют боевой опыт в зоне проведения антитеррористической операции, заключать с нами контракты".

Он напомнил, что по итогам 2016 года было заключено практически 70 тысяч контрактов с военнослужащими.

При этом Полторак отметил, что "если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения антитеррористической операции, или будет проведена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить".