 

Полторак надеется, что Украина сможет обойтись без мобилизации

20 января 2017 г. 15:30
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Министр обороны Степан Полторак выразил надежду, что будущая обстановка в Украине позволит не проводить мобилизацию.

Министр также обозначил цель, чтобы "заниматься тем, чтобы набирать в Вооруженные силы мотивированных, высокоподготовленных, профессиональных военнослужащих, бывших военнослужащих, которые имеют боевой опыт в зоне проведения антитеррористической операции, заключать с нами контракты".

Он напомнил, что по итогам 2016 года было заключено практически 70 тысяч контрактов с военнослужащими.

При этом Полторак отметил, что "если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения антитеррористической операции, или будет проведена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить".

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