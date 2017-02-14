 

Помощь хвостатым и лохматым зимой

14 февраля 2017 г. 17:49
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Если есть люди, которые помогают бездомным животным, то найдутся и те, кто помогает этим людям. Накануне всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» организовала доставку 300 килограммов кормов для мини-приютов животных, которые в Харькове и пригороде организовали неравнодушные.

 

Ирина Подвойская, руководитель «Доброго дома Фельдман Экопарк»

 

Сейчас мы помогаем всем активно, потому что это очень тяжелый период для всех животных, помогаем мы людям, которые спасли большое количество животных, их приютили, обогрели, и дают им возможность на сытую жизнь. Но в связи с тем, что не у всех материальное положение позволяет прокормить животных и обеспечить им достойную жизнь, мы оказываем благодаря нашим друзьям, нашим волонтереам помощь в виде питания.

 

Этой зимой друзья и партнеры «Доброго дома Фельдман Экопарк» передали в приюты более 12,5 тонн продуктов и средств по уходу за четверолапыми - одеяла и теплые вещи, сено, будки для собак. «Добрый дом Фельдман Экопарк» лечит, реабилитирует и пристраивает животных уже больше 3 лет. На счету службы – тысячи спасенных домашних питомцев и животных из дикой природы.

Видео: 

Ekopark Nikolaeva avi

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