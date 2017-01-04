 

Помощь заложникам войны: волонтеры собирают лекарства раненым

04 января 2017 г. 17:50
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Они помогают не только военным, но и тем, кто сам себя нередко называют "ненужными людьми."  Это граждане, проживающие не только в серой, но и в красной зонах Донбасса. К ним относятся села и поселки, которые находятся под обстрелами из-за невольной близости к военным подразделениям, а их население оказалось заложниками войны. Некоторые не смогли уехать из-за того, что у них на руках остались пожилые, тяжело больные люди, а нередко и раненые. Причем, в ряде случаев за ранеными родственниками ухаживают дети, рассказывает волонтер Елена Ананьева. Именно таким людям она сейчас вместе с единомышленникам собирает помощь. Семьи - их всего около двадцати - и одинокие жители нуждаются в самом необходимом - в лекарствах и одежде, пусть даже не новой.

 

Елена Ананьева, волонтерская группа "Сила допомоги"

 

 Там есть раненные, которые давно там были - они лечатся. Потому что в Марьинке, куда мы сейчас собираемся, идут постоянные обстрелы и страдают дети. Поэтому мы собираем туда помощь в виде медикаментов, одежды, каких-то подарков детям, возможно каких-то личных потребностей. 

 

Ознакомиться со списком необходимых лекарств и других вещей нужных семьям в зоне обстрелов можно на страницах в соцсетях как самой Елены, так и группы "Сила допомоги." В зону АТО волонтеры намерены направиться уже через неделю. Причем собираются ехать не сами, а с друзьями-благотворителями из Франции, которые не первый год помогают детям на Донбассе.

 

Контакты волонтерская группа "Сила допомоги"  https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%8...

Видео: 

Помощь заложникам войны: волонтеры собирают лекарства раненым - 04.01.2017

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