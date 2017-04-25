"Помощник экскурсовода" от Дмитрия Скурихина. Харьковчанин создал мобильное приложение для туристов

Преподаватель Харьковского университета железнодорожного транспорта Дмитрий Скурихин работает в сфере информационных технологий. Несколько лет назад, в свободное время он решил узнать немножко больше о здании своей альма-матер и других сооружениях, которые расположены на площади Фейербаха:

Дмитрий Скурихин, разработчик мобильного приложения

Еще когда учился я, меня интересовало, что это за задания, их интерьеры, почему такие толстенные стены, какая-то лепка – я все читал, читал. И в конце концов, это скопилось в какую-то базу и фотографий и я начал по этой площади работать по другому

Недоступность исторической информации для людей, которые не хотят во время прогулки носить с собой книги, или пользоваться услугами гида подтолкнула Дмитрия к созданию мобильного приложения. Оказалось такого в Харькове еще нет. Он взялся за работу и за несколько месяцев собрал информацию о семидесяти памятках архитектуры Харькова, которые появятся в планшете или телефоне после загрузки приложения "KharkivHeritage":

Наши объекты, они названы так как они назывались в свое время, допустим площадь Фейербаха называлась раньше Вознесенской площадью, так как за нами находится вознесенская церковь, очень давняя и древня! Вот эта церковь! И в принципе, похожие стены сей час и остались, здесь есть короткое описание и ссылка на источник!

Экскурсоводом и историком Дмитрий Скурихин себя не считает, он просто хочет соединить современные технологии и уникальную информацию, которая никуда не делась, а просто пылится в архивах и библиотеках. Так, например, в железнодорожном университете скрыт от посторонних глаз - целый локомотив, говорит Скурихин, а в его дополнении он есть:

Дмитрий Скурихин, разработчик мобильного приложения

В данном втором корпусе находится внутри. Дворик, там находится полноценный вагон пассажирский, он используется для того чтобы проводить занятия. Также внутри. Есть целый локомотив. Сюда можно заходить, все это смотреть. И фотографи прилгаются в моем приложении.

Загрузить разработку харьковчанина можно абсолютно бесплатно. Все объекты в дополнении синхронизируются с координатами электронной карты города. Это дает возможность оценить, насколько изменился внешний вид старинных домов, и сравнить исторические фото с нынешними. Дмитрий Скурихин мечтает усовершенствовать свой "KharkivHeritage" и создать еще и приложение для айфонов, потому что уже есть много заказов от пользователей. А также создать украинскую и английскую версии помощника экскурсовода.