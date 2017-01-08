Порошенко назвал книги, которые произвели на него впечатление в 2016 году

Президент Украины Петр Порошенко назвал шесть книг, которые поразили его в 2016 году.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Это Воспоминания Павла Скоропадского, 25 побед Украины Александра Палия, Тамплиеры Сергея Жадана, Secondhand time Svetlana Alexievich, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га и Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 Татьяны Филевской", - написал глава государства.

Президент также подает несколько цитат из этих книг.

В частности, и из книги лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светланы Алексиевич: "Никто нас не учил, как быть свободными. Нас только учили, как умирать за свободу".

Ранее Порошенко одобрил запрет на ввоз книг антиукраинского содержания из России.