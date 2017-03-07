 

Порошенко подписал закон об усилении защиты дикой флоры и фауны

07 марта 2017 г. 13:03
Источник: 112.UA
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1832-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон направлен на согласование украинского законодательства с европейским касательно охраны дикой флоры и фауны, в частности, чтобы выполнялось Бернская конвенция.

Документ позволит привлекать к ответственности людей, которые используют пневматическое оружие для отстрела летучих мышей или хищных птиц в городах, а также в десять раз поднимает штрафы за нарушение Кодекса об охране флоры и фауны.

Закон направлен на дополнительную защиту дельфина-афалины, медведя бурого, летучих мышей, черного аиста, скопы. Он запрещает применять капканы и усиливает борьбу с браконьерством.

Подписанный документ вступает в силу со дня его опубликования.

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