Порошенко подписал закон об усилении защиты дикой флоры и фауны

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1832-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон направлен на согласование украинского законодательства с европейским касательно охраны дикой флоры и фауны, в частности, чтобы выполнялось Бернская конвенция.

Документ позволит привлекать к ответственности людей, которые используют пневматическое оружие для отстрела летучих мышей или хищных птиц в городах, а также в десять раз поднимает штрафы за нарушение Кодекса об охране флоры и фауны.

Закон направлен на дополнительную защиту дельфина-афалины, медведя бурого, летучих мышей, черного аиста, скопы. Он запрещает применять капканы и усиливает борьбу с браконьерством.

Подписанный документ вступает в силу со дня его опубликования.