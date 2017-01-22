Порошенко присвоил Тине Кароль звание народной артистки Украины

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22 января 2017 г. 12:43
Источник: Новое Время
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Президент Петр Порошенко присвоил певице Тине Кароль звание народной артистки Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице певицы в Facebook.

Официальная церемония присвоения награды состоялась в Национальном музее им. Тараса Шевченко в Киеве.

"Спасибо. Я очень тронута. Для меня это большая гордость. Объединять страну, вдохновлять страну - это моя миссия. Беречь украинские традиции - это моя миссия. Я обещаю это делать со всей силой, любовью и талантом, которые мне подарил Бог. Эту награду я посвящаю своим родителям. Спасибо", - поблагодарила Кароль за оказанную ей честь.

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