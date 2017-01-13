 

Порошенко в госпитале ГПСУ вручил награды пограничникам

13 января 2017 г. 15:28
Источник: 112.UA
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Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Центрального клинического госпиталя Государственной пограничной службы вручив награды воинам-пограничникам, которые отличились в зоне проведения антитеррористической операции и получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Орденом "За мужество" III степени награждили сержанта Игоря Павловича и старшего прапорщика Сергея Самойлова. "Орден "За мужество" - это почетная награда, которую в кабинетах не заработаешь. Горжусь такими воинами. Спасибо за образцовое выполнение боевых задач", - отметил глава государства, вручая награды.

Глава государства также отметил медалью "Защитнику Отечества" старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью "За военную службу Украине" - военного врача, подполковника медицинской службы ГПСУ Виктора Худякова.

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