Последний звонок - 2017. В Харьковской области со школой прощаются больше 16 тысяч выпускников

"Последний звонок" в Солоницевском коллегиуме начинается с исполнения гимна Украины и почтения памяти погибших украинских военных минутой молчания. А коричневая форма, которая на протяжении десятков лет носили выпускники еще со времен Советского Союза - уже не в фаворе. Теперь у выпускников и учеников помладше самый популярный наряд - украинская вишиванка. Директор коллегиума - воин АТО Игорь Околичный рассказывает, на протяжении последних двух лет в их учебном заведении особое внимание уделяют патриотическому воспитанию, стараются с детства прививать школьникам любовь к Украине и чтить национальные традиции.

Игорь Околичный, дир. Солоницевского коллегиума:

Я зрозумів що змалку треба в дітей виховувати патріотичні почуття. Розвивати цей напрямок. Вони повинні поважати свою малу батьківщину і нашу державу. Це потрібно виховувати змалку.

В Дергачевском районе в этом году со школой попрощаются больше 4 сотен выпускников, из них 14 проходили обучение дистанционно. Эти дети, которые находились на неподконтрольных территориях Украины и не имели возможность выехать из Донецкой и Луганской областях , рассказывают в Дергачевском отделе образования, но захотели получить аттестат украинского образца.

Оксана Колесникова, нач. Дергачевского отд. образования:

Випускника одинадцятих класів є претендентами на медаль, зовнішнє незалежне оцінювання покаже наскільки якісно ми іїх підготували і ми сподіваємось, що всі претенденти на медаль підтвердять результат.

В Харькове, помимо линеек в своих учебных заведениях, школьники традиционно праздновали окончание учебного года в центральных парках. Часть городских школьниц, в отличие от выпускниц из пригорода, от форменной одежды времен СССР все же не отказались. При этом сами выпускники признаются, сегодняшний праздник скорее промежуточный. Несколько месяцев репетиции вальса и других выступлений на последнем звонке, рассказывают одинадцатиклассники, они совмещали с усиленной подготовкой к сдаче ВНО. Один тест уже написан, на очереди оценивание еще по ряду предметов. Несмотря на сегодняшний праздник и ожидание выпускного вечера, расслабляться пока рано, говорят выпускники, впереди - поступление в ВУЗ.

Роман Журавский, выпускник:



Ну, конечно, собираюсь поступать в университет, желательно в ХНУРЭ, хочу быть программистом, чтобы что-то создавать, поменять наше общество, мне кажется, что эта профессия больше всего мне подходит.

Екатерина Березюк, выпускница:

Ух, мабуть буду вступати до національного економічного університету імені Семена Кузнеця, бо я бачу себе у сфері бізнесу, також у мене є схильність до точних наук і іноземних мов.

Алина, выпускница:

Я хочу, чтобы в нашей стране восторжествовала справедливость, поэтому хочу быть юристом.

Всего в Харьковской области последние школьные звонки в 2017-м прозвучали больше чем для 16 тысяч учеников 11-х классов. Ровно через месяц, 26 июня, они отгуляют выпускные. Безопасность во время праздничных мероприятий, связанных с окончанием учебного года на Харьковщине будут обеспечивать 1800 правоохранителей.