Постановочные избиения и кражи: харьковские школьники проводят социальные эксперименты на улицах города

Александр и Тимур учатся в школе, а в свободное время проводят социальные эксперименты, снимают их на видео и выкладывают в YouTube. Они решили запустить свой канал, ведь таких проектов в Харькове нет, да и во всей Украине их можно пока еще пересчитать по пальцам.

Александр Царев, блогер

Мы создали его с моим другом после того, как увидели один американский пранк, не помню точно как называется ихний канал, там человеку становилось плохо. И мы решили начать снимать свои пранки и смотреть как люди отреагируют в Харькове на это

Несмотря на то, что канал существует всего три недели, парни уже набрали около пятнадцати тысяч просмотров только лишь на двух видео, которые успели снять. Результаты последнего из экспериментов, в котором блогеры якобы избивали школьника, неприятно удивили их.

Тимур Насурдинов, блогер

Очень много людей прошли мимо и в основном помогали женщины и дедушка подошел один, а так мужчины смотрели и проходили мимо. Нам это было непонятно. Мы думали что даже будут подходить как бы бить нас или что-то такое, физическую силу применять, но ничего такого не было. Возможно просто боялись нас, хотя мы не так угрожающе выглядим наверное

Парень добавляет, что безразличными оставались даже физически крепкие мужчины, в то время как помочь школьнику пытались едва стоящие на ногах пенсионеры.

Психолог говорит, что у каждого человека могут быть свои причины не помочь тому, кто оказался в беде. По ее словам, существует два инстинкта, которые могут сработать: напасть или убежать, и второй вариант встречается чаще. Такая реакция объясняется природой человека.

Татьяна Балан, психолог

Это инстинкт самосохранения или тот опыт, который был. Знаете, когда можно заступиться, а потом испытать тоже боль, сработает инстинкт самосохранения

Молодые блогеры говорят, что собираются развивать свой канал, продолжая ставить социальные эксперименты и розыгрыши. И уже к следующему году планируют собрать миллионную аудиторию.