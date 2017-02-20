Пострадавший во время стрельбы на Алексеевке пришел в себя

Пострадавший во время ночной стрельбы на Алексеевке пришел в себя.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По их информации мужчина все еще находится в реанимации. Но уже в его состоянии наметились улучшения.

Как сообщал АТН, вечером 17 февраля на проспекте Победы произошел вооруженный конфликт между людьми в камуфляже. Как стало известно, одними из участников конфликта оказались активисты ГО Схидный корпус. В результате потасовки был ранен один человек. На данный момент, он находится в больнице в тяжелом состоянии.