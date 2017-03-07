Повышение тарифов Укрпочты убивает прессу, - редакторы газет

Национальный союз журналистов Украины осуждает непартнерские действия "Укрпочты", которая лоббирует резкое повышение тарифов на прием и доставку изданий по подписке и призывает не допустить принятия приказа об их утверждении. Соответствующий проект документа опубликован на сайте Министерства инфраструктуры. Его обсуждение продлится до 3 апреля.

"НСЖУ выступает категорически против такого повышения особенно на фоне невозврата газетам средств за подписку и низкого качества услуг предприятия, - отмечает первый секретарь НСЖУ Сергей Томиленко. - По поводу блокирования средств подписчиков и невозможности внедрения новых тарифов мы уже обратились в Кабмин. Сейчас начинаем опрос редакторов и газетчиков, которые аргументируют свое несогласие с такими тарифами низким качеством почтовых услуг. По результатам опроса НСЖУ дополнительно аргументирует возражения относительно намерений Укрпочты".

Ключевые замечания редакторов - жалобы на неудовлетворительное качество доставки прессы.

Повышение тарифов сделает газету недоступной для большинства потенциальных потребителей, - убеждена редактор "Вечерней газеты" (Кировоградская область) Елена Колесникович.

"Тем более, что сегодня среди читателей газет подавляющее большинство - люди с незначительными доходами, которые не могут пользоваться интернетом", - отмечает она.

"Доставка крайне плохая, газета поступает читателям не в пятницу, в крайнем случае - в субботу, а во вторник-среду, когда в ней уже нет смысла. Поэтому мы теряем подписчиков и, как следствие, - выгоду. Но претензии свои выразить не можем, так как договор с Укрпочтой таких претензий не предусматривает. При этом ни одно наше предложение относительно дополнения договора соответствующими пунктами не принимается", - комментирует Надежда Литвин (газета "Козельщинские вести", Полтавская область).

Редактор издания "Вестник Кагарличчины" (Киевская область) Валентин Владимиров решительно против повышения тарифов. По его убеждению, это все равно не улучшит доставку прессы. Ведь, несмотря на то, что подобные повышения происходили ранее, почтальоны все равно работают на 0,25 ставки. Повышение ударит по газетам и приведет к их убыткам. Поэтому и газетчики не смогут выплачивать обязательные минимальные зарплаты.

"Подписчики постоянно жалуются, что не получают газету вообще, или получают с опозданием. Укрпочта отвечает подписчикам, что это вина редакции газеты, газете отвечает, что у них не хватает почтальонов ..." - рассказывает Александра Кузнюк (газета "Новости Костопольщины", Ровенская область).

О несвоевременной доставке газеты говорит и редактор газеты "Новости Фрунзивщины" (Одесская область) Виктория Майнич.

"Участились случаи "левой" подписки, когда почтальоны деньги подписчиков кладут себе в карман, а потом через раз за счет других подписчиков носят газету. В одном из сел (достаточно больших) нашего района уже третий год отсутствует почтальон, что привело к потере около 120 экземпляров газеты. Что мы ни делали - ничего не помогает. Никто не хочет работать и месить в селах болото и дразнить собак за копеечную зарплату".

Инициированное Укрпочтой повышение тарифов редакторы называют практически убийственным. С этим согласен и Александр Згоранец, (газета "Волинь-нова", г. Луцк): "Абсолютно не поддерживаю, потому что это убивает украинскую прессу".