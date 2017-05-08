Появилось видео с танками ВСУ для биатлона НАТО

Концерн Укроборонпром модернизировал партию танков Т-64БВ, на которых украинские военные будут представлять Украину в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge.

Украинцы будут бороться с танкистами из пяти стран альянса – Австрии, Германии, Польши, Франции и США, а также с партнерами НАТО. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

«Во время подготовки танков специалистами ГП «Харьковский бронетанковый завод» на каждую боевую машину были установлены тепловизионные приборы наблюдения украинского производства для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя», – говорится в сообщении.

Также партия танков Т-64БВ была оснащена системами спутниковой навигации от госпредприятия Оризон-Навигация. Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, что позволяет в режиме онлайн обмениваться надежно зашифрованными данными. Информация о местонахождении каждой машины может поступать к командующим всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

На танки были установлены новые цифровые радиостанции Лыбидь К-2РБ, которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.