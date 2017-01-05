 

Прах Олеся необходимо вернуть в Украину – Яценюк

05 января 2017 г. 12:40
Источник: УНИАН
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Прах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину, заявил лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк: "Похоронить Поэта и его жену надо в Киеве. Ему надо отдать высшие государственные почести".

"То, что произошло с прахом Александра Олеся и его жены в Праге, - шокирующая новость для всего нашего народа. Речь не о локальной или частной драме. Речь о наших национальных святынях", - написал он.

"Эти похороны должны стать манифестом нашего национального достоинства. Уверен, что в таком мероприятии должно принять участие все руководство государства, народные депутаты, выдающиеся украинские деятели культуры, дипломатический корпус", - написал он.

После этого, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо вернуться к теме защиты наших святынь за рубежом. "Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире", - написал Яценюк.

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