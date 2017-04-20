Правительство Австралии усложняет получение гражданства

Правительство Австралии объявило о принятии решения по изменению правил предоставления гражданства иностранцам.

Об этом сообщает телекомпания АВС.

Членство в австралийской семье является привилегией и должно быть предоставлено тем, кто поддерживает наши ценности, уважает наши законы и хочет работать ради интеграции и улучшения жизни в Австралии", - сказал премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Будущие изменения значительно усложнят приобретения гражданства мигрантами. Нововведения, в частности, подразумевают введение более жесткого теста на владение английским языком; мигрантам, которые становятся постоянными жителями, теперь придется ждать четыре года, прежде чем они смогут подать заявление на гражданство - вместо одного года, в соответствии с существующими правилами; количество попыток прохождения теста на гражданство будет ограничено тремя - до сих пор число попыток было неограниченным - в случае не сдачи теста с трех попыток заявителю придется ждать еще два года, прежде чем он сможет попытаться снова пройти тестирование.

Также мигранты должны будут продемонстрировать, что они интегрированы в австралийское общество, например, путем предоставления доказательств того, что они работают, а их дети учатся в школе. Кроме того, заявители на получение австралийского гражданства столкнутся с жесткой проверкой, целью которой будет оценка приверженности к Австралии и их отношение к свободе вероисповедания и равенства мужчин и женщин.

Таким образом, по словам представителей правительства, новая процедура предоставления гражданства имеет целью лучший учет традиционных австралийских ценностей.

Как сообщалось ранее, Австралия прекратит действие основной рабочей визы для иностранцев. Австралийское правительство изменяет программу миграции в пользу своих национальных интересов.