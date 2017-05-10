Правозащитники осудили аресты за символику СССР

10 мая 2017 г. 10:20
Источник: Корреспондент.net
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Amnesty International в Украине заявило, что закон о декоммунизации нарушает права человека, а задержания демонстрантов за использование советской символики недопустимы.

Также в организации потребовали освободить всех демонстрантов и расследовать все факты насилия в ходе демонстраций 9 мая. Кроме того, украинские власти обязаны обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан.

"Задержания мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие мероприятия не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но напротив, сближают с ними нас и нашу страну", - заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

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