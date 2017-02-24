Предварительное заседание по делу Александровской. Будет ли принят к рассмотрению обвинительный акт

В Харьковский районный суд глава обкома ныне запрещенной компарнии прибывает в сопровождении адвокатов. В октябре прошлого года суд пошел на встечу ее защите и сменил меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Алла Александровская подозревается в покушении на территориальную целостность страны и дачу взятки должностному лицу. По данным правоохранителей коммунисты пытались подкупить депутатов одного из местных советов. За определенную сумму они должны были проголосовать за обращение к президенту и верховной раде о федерализации. С начала следствия Александровская заявляла о своей невиновности. Такой же позиции защита придерживается и сейчас.

Александр Постернак, адвокат Аллы Александровской:

То обвинение, которое предъявлено Александровской, в части, предъявленной 110 статьи формулировка обвинения не соответствует составу преступления. Нет состава преступления для обвинения Александровской в 110 статье, а касательно статьи 369 - это дача неправомерной выгоды должностному лицу, заявлялось, что есть неконкретность обвинения.

В связи с этим в начале предварительного заседания сторона защиты заявила ходатайство о возвращении обвинительного акта на доработку. Сегодня к нему добавилась еще и жалоба на действия следователя. Два уголовных производства, отмечает Александр Постернак, были внесены под одним номером. Следователи СБУ занимались как вопросами покушения на территориальную целостность, так и взяткой. Таким образом, уверен адвокат Александровской, все доказательства, собранные обвинением, могут быть признаны недопустимыми. Но суд, выслушав доводы защиты, встал на сторону прокурора, который возражал против подобной жалобы.

Олег Назаренко, судья:

Підсумовуючи наведене суд вважає, що твердження сторони захисту про те, що саме 18.06.2016 року до ЕРДР слідчий вніс одночасно відомості про два окремих правопорушення не відповідають дійсності. А тому суд відмовляє у задоволенні поданої скарги.

После этого судья отправился в совещательную комнату. Он должен решить стоит ли назначать рассмотрение дела и определить дату заседания или вернуть обвинительный акт прокурору на доработку. Результаты его рассуждений станут известны ближе к понедельнику.