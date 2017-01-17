Прессинг полиции прокуратурой или превышение полномочий копами? Суд рассмотрел ходатайство об отстранении полицейских от должности

Владимир Тарадай в апреле 2016 года вместе с напарником приехал на вызов - поступил сигнал о драке между соседями. По версии полицейского, там его ожидали пьяные виновники потасовки, которые начали оказывать сопротивление "копам" и те были вынуждены применить спецсредства: резиновые дубинки и слезоточивый газ. Теперь же обвинение считает, что это было превышением служебных полномочий. Пока идет досудебное следствие, патрульные продолжают свою службу. Но в прокуратуре решили добиться для них как максимум жесткой меры пресечения - содержания под стражей, как минимум - отстранения от должности. Сегодня суд рассматривал именно это ходатайство. Но суд, учтя все факты и доводы, Тарадая от работы не отстранил.

Виктор Ежов, судья

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Клименка Володимира Олександровича про відсторонення Тарадая Володимира Вікторовича від посади інспектора управління патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції в межах досудового розслідування відмовити

Подозреваемый говорит, что не видит в своих действиях нарушения закона, ведь действовал в соответствии инструкциям.

Владимир Тарадай, подозреваемый

Применение спецсредств было и эффективным и пропорционально и необходимо в тот момент, когда это происходило, потому что был факт нападения на патрульных полицейских, на моего коллегу было совершено нападение с нанесением телесных повреждений

Адвокат Владимира считает, что позиция прокуратуры очень заангажирована и направлена на дискредитацию полиции. По его словам, во время усмирения конфликта копы также получили телесные повреждения, но производства по этому факту были закрыты. А вот обследование так называемых потерпевших проводилось примерно через месяц после событий.

Олег Головков, адвокат

Мы видим, как прокуратура системно давит патрульную полицию. О том, что именно закрыть производство в отношении тех лиц, которые оказывали сопротивление, это было в силах прокуратуры и они это сделали. А теперь они абсолютно заангажированно трактуют даже видеозаписи. Почему, потому что если посмотреть расшифровку видеозаписей с камер, с нагрудных камер, то следователем они расшифрованы очень интересно и несколько так через субъективную оценку.

В прокуратуре мнение защиты, ни само расследование пока не комментируют. Тем не менее, если вина полицейских будет доказана, то им грозит до восьми лет лишения свободы.

