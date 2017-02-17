 

Преступления против журналистов на Евромайдане не раскрыты – НСЖУ

17 февраля 2017 г. 15:03
Источник: Украинская правда
10 просмотров

Сотни журналистов пострадали за время событий Евромайдана, ни одно из этих преступлений не раскрыто.

Это подчеркнули участники пресс-конференции Национального союза журналистов Украины, сообщает пресс-служба НСЖУ.

Как отметил и.о. председателя НСЖУ Сергей Томиленко, по сводным данным мониторинга, который проводит союз, в течение ноября 2013 - февраля 2014 271 отечественный и иностранный журналист был избит, было зафиксировано 9 арестов и задержаний работников СМИ, 14 нападений на редакции СМИ, 31 случай угроз работникам СМИ физической расправой.

Кроме того, в феврале 2014 года в Киеве погибли двое журналистов. От рук "титушек" умер журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий, а на Майдане – студент и журналист Игорь Костенко.

"Мы констатируем, что есть преступления, но нет истории наказаний. И требуем безопасности и справедливости для выполнения профессиональных обязанностей журналистов. По крайней мере там, где установлены виновные, мы стараемся, чтобы было хотя бы какое-то наказание", – отметил Томиленко.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.