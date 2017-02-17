Преступления против журналистов на Евромайдане не раскрыты – НСЖУ

Сотни журналистов пострадали за время событий Евромайдана, ни одно из этих преступлений не раскрыто.

Это подчеркнули участники пресс-конференции Национального союза журналистов Украины, сообщает пресс-служба НСЖУ.

Как отметил и.о. председателя НСЖУ Сергей Томиленко, по сводным данным мониторинга, который проводит союз, в течение ноября 2013 - февраля 2014 271 отечественный и иностранный журналист был избит, было зафиксировано 9 арестов и задержаний работников СМИ, 14 нападений на редакции СМИ, 31 случай угроз работникам СМИ физической расправой.

Кроме того, в феврале 2014 года в Киеве погибли двое журналистов. От рук "титушек" умер журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий, а на Майдане – студент и журналист Игорь Костенко.

"Мы констатируем, что есть преступления, но нет истории наказаний. И требуем безопасности и справедливости для выполнения профессиональных обязанностей журналистов. По крайней мере там, где установлены виновные, мы стараемся, чтобы было хотя бы какое-то наказание", – отметил Томиленко.