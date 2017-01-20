Превышение полномочий патрульными, или давление на копов? Комментарий Лисничука

Начальник Управления патрульной полиции Харкова Вадим Лисничук прокомментировал досудебное следствие по делу патрульных Владимира Тарадая и Артема Нетикова, которых подозревают в превышении служебных полномочий во время службы.

Шеф копов не считает, что патрульные превысили свои служебные полномочия. Об этом, по словам Лисничука, свидетельствуют и данные с нагрудных камер патрульных.

Напомним, патрульных подозревают в превышении служебных полномочий. В апреле 2016 копы, приехав на вызов о драке, были вынуждены применить спецсредства: дубинки и слезоточивый газ, так как участники драки оказали сопротивление при задержании.

Прокуратура сочла действия патрульных превышением служебных полномочий и подала ходатайство об отстранении копов от должности. Однако, суд отклонил ходатайство.