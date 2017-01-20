 

Превышение полномочий патрульными, или давление на копов? Комментарий Лисничука

20 января 2017 г. 19:12
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Начальник Управления патрульной полиции Харкова Вадим Лисничук прокомментировал досудебное следствие по делу патрульных Владимира Тарадая и Артема Нетикова, которых  подозревают в превышении служебных  полномочий во время службы.

Шеф копов не считает,  что  патрульные превысили свои служебные полномочия. Об этом,  по словам Лисничука, свидетельствуют и данные с нагрудных камер патрульных.

Напомним, патрульных  подозревают в превышении служебных  полномочий. В апреле 2016 копы,  приехав на вызов о  драке, были вынуждены применить спецсредства: дубинки и слезоточивый газ,  так как участники драки оказали сопротивление при задержании.

Прокуратура сочла действия патрульных  превышением служебных  полномочий и подала ходатайство об отстранении копов от должности. Однако,  суд  отклонил  ходатайство.

 

Видео: 

Превышение полномочий патрульными, или давление на копов? Комментарий Лисничука - 20.01.2017

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