Дело Штепа могут начать рассматривать заново из-за уголовного производства в отношении председательствуещего судьи

Перед началом заседания председательствующий судья уведомляет - в составе судейской тройки произошли изменения. Судья Корекян госпитализирована и ее заменит Елена Сорока. Вопросов к судье нет ни у стороны обвинения, ни у защиты. Лишь подсудимая беспокоится.

Я вообще в шоке. Как это - замена. Одна судья, вторая судья, третья, четвертая!

Но дальше Штепу ждет еще один сюрприз. Прокуратура заявляет ходатайство об отводе судьи, возглавляющего тройку. Причина - наличие уголовного производства в отношении Виктора Ежова. Расследование в областной прокуратуре начали лишь накануне, получив материалы от Службы безопасности Украины.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области:

До прокуратури Харківської області надійшли матеріали від управління служби безпеки України в Харківській області, за якими було розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 258 примітка третя Кримінального кодексу України - це сприяння діяльності терористичної організації стосовно судді Єжова.

О какой террористической организации идет речь, а также, какого рода содействие оказывал судья, в прокуратуре пока не говорят. Между тем Виктор Ежов решает взять самоотвод. И после непродолжительного перерыва возвращается в зал с заявлением.

Виктор Ежов, председательствующий судья по делу Н. Штепы:

Я повністю переконаний в тому, що при виконанні своїх професійних обов’язків по розгляду справи як суддя, як головуючий справи забезпечую неупередженість при її вирішенні. В той же час наявність стосовно мене кримінального провадження з кваліфікацією моїх дій, як сприяння терористичній організації є зовнішнім об’єктивним фактором впливу на суд.

Самоотвод судьи прокуратура поддерживает, а вот сторона защиты считает безосновательным. За продолжение слушания дела в таком составе и сама подсудимая. Она уверена - уголовное производство по той же статье, что и у нее, в отношении Ежова открыли намеренно. Ведь судья планировал вскоре вынести оправдательный приговор.

Неля Штепа, подсудимая:

Реально вы знаете, как судья, что прокуратура не предоставила ни единого доказательства моей вины. И я знаю, что вы как судья, что у вас не было другого выхода, как дать мне оправдательный приговор.

Между тем Ежов все же удовлетворил ходатайство прокуратуры. Теперь дело будет передано в канцелярию и уже завтра будет избрана новая тройка. Именно она и решит, рассматривать ли дело с самого начала. Что же станет с с самим судьей Ежовым после предъявления ему подозрения, будет зависеть, в том числе и от Высшего совета правосудия.

Александр Воронин, руководитель аппарата Червонозаводского районного суда:

Після пред’явлення судді письмової підозри будь які дії процесуальні стосовно нього - затримання його, тримання під вартою, інше повинно узгоджуватися вищою радою Правосуддя.

В Червонозаводский районный суд судья Ежов был переведен из Макеевки в апреле 2015-го. С этого момента, говорят в аппарате суда, на него не поступало ни одной жалобы.