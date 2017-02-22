Приговоры захватчикам ХОГА и дела о беспорядках возле Академии ВВ. В прокуратуре рассказали о расследовании резонансных дел

Два года назад, 19 февраля 2014-го несколько сотен харьковчан блокировали ворота академии внутренних войск, чтобы не допустить вывоза курсантов в Киев для разгона активистов Евромайдана. Сначала затянувшуюся акцию начали зачищать прибывшие на место бойцы спедподразделения "Грифон", через некоторое время под стенами Академии появились и так называемые "титушки". На кадрах многочисленных видео снятых в тот день видно, как молодчики в салатовых жилетах, масках и с битами нападают и на журналистов, и на актвистов харьковского Евромайдана. Прокуратурой было открыто три уголовных производства, связанных с массовыми беспорядками 19 февраля. Бывшего заместителя начальника городского управления милиции Александра Гапуру обвиняют в служебной халатности, командира роты спецподразделения «Грифон» Сергея Слободянюка - в превышении служебных полномочий из-за которых пострадали харькочане. Также уголовное дело было открыто в отношении директора автотранспортного предприятия "Карусель" Павла Собчука - его подозревали в подвозе "титушек". Однако до сих пор за избиение журналистов и активистов наказания никто не понес. Дела Гапуры и Слободянюка продолжают слушать в суде. Такое длительное рассмотрение, отмечают в прокуратуре, связано с тем, что по этим делам менялись судьи - либо из-за отстранения за нарушение присяги, либо из-за самоотвода. А вот директор АТП "Карусель" Павел Собчук был оправдан. Хотя во время судебных слушаний сам Собчук подтверждал, что его автобусы действительно были возле Академии ВВ и давал показания, что предоставлял их по просьбе мэрии, но при этом не знал для каких целей. Но дополнительных расследований о причастности чиновников к массовым беспорядкам 19 февраля, гвооярт в прокуратуре, пока нет.

Александр Шевченко, нач. упр. прокуратуры Харьковской обл.:

Эти тезисы появились его уже в ходе досудебного следствия и это, наверное, была позиция его защиты. На сегодняшний день, объективных данных нами не получено о конкретных лицах. конкретных указаниях, приказах. Но я думаю, что ситуация, в-принципе, должна быть проанализирована повторно.

Уже есть ряд приговоров по участникам захвата ХОГА в 2014-м, сообщают в прокуратуре, один из них был вынесен несколько дней назад - захватчика обладминистрации приговорили к 5 годам лишения свободы, но с испытательным сроком. Правда, прокуратура с таким решением суда не согласилась и готовит апелляцию. Да и практически все приговоры вынесены пока лишь только по рядовым участникам беспорядков. А вот по таким одиозным личностям, как лидер движения "Юго-Восток" Юрий Апухтин, Игнат Кромской, более известный под кличкой "Топаз", а также подозреваемому в захвате ХОГА и Телекомпании АТН Сергею Юдаеву дела продолжают рассматриваться в суде. Но в прокуратуре уверены, доказательств их вины собрано достаточно.

Александр Шевченко, нач. упр. прокуратуры Харьковской обл.:



Судебные следствия практически завершены по этой группе дел. Доказательства, которые мы имели, мы представили. Суд их изучил. Я думаю, что, не хочу, конечно, забегать наперед, но в этом году мы получим приговоры и в отношении Юдаева и в отношении остальных организаторов событий апрельских.

Также находится в розыске харьковский активист Роман Добрянский. Его подозревают в организации сбора и доставки «титушек» для разгона Евромайдана возле Академии внутренних войск в Харькове. Сейчас, по данным прокуратуры, он находится в Грузии, где был задержан в прошлом году, решается вопрос об экстрадиции его в Украину.