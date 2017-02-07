Проезд дорожает, а качество услуг остается прежним

Валентин живет в Солоницевке. С понедельника по пятницу дважды в день маршрутом 1168 ездит в Харьков и обратно - парень учится в политехническом колледже.

Валентин, студент

Было 7.50, стало 8. Подорожало, так я думаю, вскоре будет еще выше и выше подниматься это всё. Для студента эти подорожания заметны? Да, тогда можно было что-то больше купить лишний раз поесть теперь с подорожанием и стипендии всякие же уменьшаются теперь, и как в следующем ездить я не знаю

Расценки на проезд в пригородных автобусах следующих с этой автостанции на Холодной горе поднялись еще в середине января, но большинство пассажиров этот факт возмущает до сих пор. В направлениях Солоницевка и Песочин проезд повысили лишь на 50 копеек, за поездку на Люботин цена выросла на 1 гривну.

Владимир, водитель автобуса №1592 Харьков-Песочин

С чем связано повышение? А откуда ж мне знать. Ну солярка вся дорогая, запчасти, все ж подорожало. Наверное, с этим. Повышений не предвидится дальше - Незнаю, ребята я не знаю, я водитель це начальство решает, я ничего не решаю. Это решают там, мы сіли і поїхали

На предприятии "Автосервис", которое занимается обслуживанием этих маршрутов, подтверждают - подорожание действительно связано с увеличением стоимости горюче-смазочных материалов и запчастей. Более того, говорят перевозчики, вероятнее всего и это подорожание будет не последним, а в скором времени цены вырастут вновь, ведь государство компенсирует лишь часть затрат за проезд граждан льготных категорий. В лучшем случае половину, вот и получается, что от того, возьмет водитель за смену троих пенсионеров или несколько десятков напрямую зависит, насколько уменьшится и его личный заработок и доход предприятия - жалуются маршрутчики. Решить эту проблему можно путем монетизации льгот, полагает доктор наук в госуправлении - Виктор Елагин. Об этом на уровне Кабмина и министерств вспоминают последние лет 5.

Виктор Елагин, зав.каф. социально-гуманитарной политики академии госуправления

У нас на сегодняшний день около 40% активного населения, которые перемещаются, пользуются льготами. Единственный выход, который существует во всем мире это, конечно же, монетизация. Возьмите любую страну, когда человек заходит в транспорт он не показывает каких-то там книжечек удостоверений это там никому не надо. Все входят через переднюю дверь, или платят или же они так сказать какие-то талоны, которые им покупает соответствующая структура.

При этом, отмечает эксперт, одни пользуются правом бесплатного проезда два раза в месяц, другие - ездят по десять раз на день и сложность здесь состоит в том, что необходимости провести четкий поголовный просчет нормы допустимых поездок по каждому льготнику, будь то пенсионер, чернобылец или сирота.

Виктор Евлагин, зав.каф. социально-гуманитарной политики академии госуправления

Единственным выходом это все-таки учесть общее количество вот этих людей, которые должны пользоваться транспортом на льготных условиях. Дальше определить все-таки объем расходов, конкретных расходов, и выяснить, сколько же соответствующее то ли это государственный льготник, то ли это местные, то и так далее. То ли это по социальным вопросам структуру соц обеспечения должны определить. Да есть какой-то лимит, который человек может использовать.

Но пока такого механизма нет. Вот и приходится частникам перекрывать определенную часть затрат путем повышений проезда - резюмирует эксперт. А водители нередко отказывают людям, особенно пожилым, в бесплатном проезде. И, как правило, происходит это на маршрутах в области.

Дмитрий Куколь, пенсионер

Вы знаете я сам с Люботина. Там у нас так. Я по пенсионному езжу. Бывают, что смотрят так, и бывает, что хотя бы гривну кинул, это самое, как то грубовато. А в Харькове вроде ничего

При этом, пассажиры говорят, если бы постоянно повышающаяся цена хоть как -то компенсировалась ростом качества услуги, было бы не так обидно. Пока же они далеки от совершенства - на многих маршрутах не соблюдаются графики движения, а остановки водитель делает не там, где они предусмотрены, а исключительно там, где он сам решил.