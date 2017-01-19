Прогноз погоды

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19 января 2017 г. 6:34
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На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.

Утром облачно с прояснениясм. Температура воздуха -11 градусов. Ветер северный 1,9 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность. Температура воздуха -8 градусов. Ветер северо-западный 2,6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вечером сплошная облачность.  Температура воздуха -12 градусов. Ветер западный 4,0 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 762 мм. рт. ст. 

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