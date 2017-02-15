Прогноз погоды

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15 февраля 2017 г. 6:46
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Вечером в Харькове погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Утром сплошная облачность. Температура воздуха -2 градуса. Ветер западный 7,6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность. Температура воздуха -1 градус. Ветер западный 7,2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером ясно. Температура воздуха -4 градуса. Ветер северный 8,1 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 745 мм. рт.
 

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