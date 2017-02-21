Прогноз погоды

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Вечером будет идти сильный дождь со снегом.

Утром облачно с прояснениями. Температура воздуха 0 градусов. Ветер юго-западный 3,9 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность. Температура воздуха +3 градуса. Ветер юго-западный 6,1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Вечером сплошная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха +1 градус. Ветер юго-западный 6,1 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 737 мм. рт. ст.