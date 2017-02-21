 

Прогноз погоды

21 февраля 2017 г. 6:36
43 просмотра

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Вечером будет идти сильный дождь со снегом.

Утром облачно с прояснениями. Температура воздуха 0 градусов. Ветер юго-западный 3,9 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность. Температура воздуха +3 градуса. Ветер юго-западный 6,1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Вечером сплошная облачность, дождь со снегом.  Температура воздуха +1 градус. Ветер юго-западный 6,1 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 737 мм. рт. ст.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.