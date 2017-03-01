Прогноз погоды

В Харькове все время будет стоять облачная погода, днем облака ненадолго рассеятся, чтобы вечером снова появиться. Без осадков.

Утром облачно с прояснениями. Температура воздуха +1 градус. Ветер юго-восточный 4,2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем небольшая облачность. Температура воздуха +9 градусов. Ветер юго-восточный 4,7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность. Температура воздуха +4 градуса. Ветер юго-восточный 4,6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм. рт. ст.