Прогноз погоды

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.

Утром сплошная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха +3 градуса. Ветер северо-восточный 4,2 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность, мелкий дождь. Температура воздуха +5 градусов. Ветер северо-восточный 6,7 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером сплошная облачность, дождь. Температура воздуха +2 градуса. Ветер северо-восточный 5,6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 749 мм. рт. ст.