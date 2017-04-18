 

Прогноз погоды

18 апреля 2017 г. 6:32
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.

Утром сплошная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха +3 градуса. Ветер северо-восточный 4,2 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность, мелкий дождь. Температура воздуха +5 градусов. Ветер северо-восточный 6,7 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером сплошная облачность, дождь.  Температура воздуха +2 градуса. Ветер северо-восточный 5,6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 749 мм. рт. ст. 

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