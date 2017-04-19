Прогноз погоды

Весь день в Харькове будет облачным. Утром ожидается сильный снег, после полудня - сильный дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.

Утром сплошная облачность, сильный снег. Температура воздуха 0 градусов. Ветер северо-восточный 8,8 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность, мокрый снег. Температура воздуха +1 градус. Ветер северный 7,7 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером сплошная облачность, небольшой снег. Температура воздуха +1 градус. Ветер северо-восточный 7,7 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 749 мм. рт. ст.