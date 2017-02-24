Прокуратура расследует ДТП с участием копов и пешехода: пострадавший все еще без сознания

Прокуратура области начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины) лейтенантом полиции.

Как сообщили в пресс-службы прокуратуры области, в ночь с 23 на 24 февраля текущего года на улице Чкалова служебная машина марки "Toyota prius" под управлением 24-летнего патрульного полицейского на пешеходном переходе совершила наезд на 24-летнего харьковчанина.

Пешехода с многочисленными травмами доставили в больницу. Он до сих пор находится без сознания. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.