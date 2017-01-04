Прощание с легендой. В Харькове ушла из жизни Нина Логвинова, воспитавшая плеяду звезд театра и кино

Она была однокурсницей Леонида Быкова, воспитала таких звезд советского кино, как Наталья Фатеева, Нина Русланова, Леонид Тарабаринов. В университете искусств ее считают легендой. Здесь, на театральном факультете, Нина Логвинова проработала более 60-ти лет. Леонид Садовский, режиссер, ныне заведующий кафедрой актерского мастерства, говорит, был покорен с первой лекции.

Леонид Садовский, зав. каф. актерского мастерства:

Я помню то эмоциональное впечатление актрисы, которая не просто давала информацию по тем или иным авторам, драматургам, истории театра, она проигрывала все эти ситуации и такое ощущение, что она вечная и была, и жила во времена Шекспира, Гюго и остальных других авторов.

Ее уважительно называли по имени отчеству не только студенты, но и преподаватели. На ее лекциях почти всегда были аншлаги. Секрет такой любви не только в умении увлечь студента, рассказывает Садовский. Нина Романовна помнила практически каждого своего студента по имени и даже после выпуска не оставалась равнодушна к их творческой судьбе.

Леонид Садовский, зав. каф. актерского мастерства:

Вот эта легенда, что пройти Нину Романовну, и не иметь, как студенты называют, хвоста, задолженности, это было очень важно. Кто-то сдавал по пять, по шесть раз, а кто-то получал автомат. Она не просто относилась к каждому индивидуально как к студенту, она влюблялась, она следила за особенно одаренными, талантливыми.

Это фото, опубликованное на странице «Фэйсбук» заместителем директора театра кукол Вячеславом Панченко было сделано после спектакля «Вишневый сад». На нем Нина Логвинова рядом с одним из своих воспитанников актером Вячеславом Гиндиным. Как оказалось - это был последний спектакль в ее жизни. Постановка Нине Романовне очень понравилась, рассказывает Гиндин. После спектакля они долго беседовали, Логвинова всегда была заядлой театралкой.

Вячеслав Гиндин, актер театра кукол:

Она мне взахлеб рассказывала о том, какие шедевральные спектакли она видела у Степана Пасичника, у Степы, у ее мальчика, у нашего тоже студийца первого выпуска. Просто - Славочка, обязательно посмотри - это шедевры.

В последний путь легендарного профессора истории зарубежного театра и истории западноевропейской литературы проводили аплодисментами.

