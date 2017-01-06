Прослушка в качестве доказательства в деле по теракту возле Дворца спорта. Судьи заслушали аудиофайлы, записанные в СИЗО

Подсудимых в зал суда доставляют по очереди. Самым последним идет Виктор Тетюцкий. Предположительно, именно его аудиозаписи сегодня должны быть представлены в качестве аудиодоказательств. Получены они во время досудебного следствия и относятся к так называемым негласным следственным действиям - прослушке. Их заслушивание предваряет ряд ходатайств обвиняемых, которые требуют отвода судейской коллегии, которая, по их мнению, предвзята. Но оба заявления суд отклоняет. Тогда один из подсудимых делает последнюю попытку. Сергей Башлыков требует сделать заседание закрытым или попросить прессу выключить камеру. И это единственное заявление, которое судьи удовлетворяют частично.

Я прошу, чтобы не снимали. Почему, потом что выставят в Интернет, ну опять начнется. - Башлыков, ваша позиція зрозуміла. Поперше - засоби масової інформації звертаю увагу, або присутні, з цього приводу є ухвала, яка постановлена ще в 15-му році. Звертаю вашу увагу - все, що відбувається. Дослідження доказів по справі неможливо знімати, неможливо викладати в мережу Інтернет.

Такого активного сопротивления прослушиванию со стороны как подсудимых, так и защиты ожидали, говорит представитель потерпевших, адвокат Олег Головков. Ведь прослушанные аудиозаписи свидетельствуют явно не в пользу одного из подсудимых - Виктора Тетюцкого, голос которого, по мнению Головкова похож на тот, что раздается с аудиозаписи. Из шести прослушанных файлов наиболее информативным для суда Головков называет 5-й.

Олег Головков, представитель пострадавших:

Идет информация о том, что да - Малой нас сдал. Мы знаем, кого в этой группе называют Малым. Потому что это наименование телефонов и так далее и так далее. То есть в материалах дела это проходит. Дальше идет разговор о том, что Малой стоял на фишке, во время закладки. Ну то есть в данном случае вряд ли шла речь о закладке картофеля.

Выяснить, действительно ли на записи его голос представитель потерпевших пытается у самого Тетюцкого.

Обсуждается фраза о том, что показывали двух лиц - одного лысого, другого бородатого и голос, похожий на ваш, говорит - да нет, совершенно другое и дальше идет речь о Малом, которого взяли первого и который меня сдал. Вот дословно. – Во-первых, не было фразы - меня сдал, я не знаю, с чего вы взяли эту фразу. - Он на меня показал, вот была фраза. - Вот даже согласно протокола. - Его взяли первым. - Тут нет такой фразы.

При этом Тетюцкий признает - некоторые фразы из прослушанных файлов ему знакомы, но опровергать или утверждать, что на записи именно его голос, он не может. Сторона обвинения соглашается, что записи, предоставленные сегодня, не являются прямыми доказательствами. Но они получены законным путем и лишний раз подтверждают вину подсудимых. Принимать ли их во внимание, будет решать уже суд. На следующем заседании 11 января планируется прослушивание записи Владимира Дворникова.