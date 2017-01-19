Противостояние прокуратуры и адвокатов в деле о превышении полномочий копами продолжается

Досудебное следствие по делу харьковских копов, Владимира Тарадая и его напарника, подозреваемых в превышении служебных полномочий, продолжается. После того, как полицейского не отстранили от должности, прокуратура подала ходатайство об отводе судьи, но потерпела фиаско - суд не нашел причин для смены служителя Фемиды. Адвокат полицейских уверяет, что заявленный отвод судьи - проявление недовольства прокуратуры.

Евгений Мельниченко, адвокат

Ну не клеится то, что как бы и склеить было сложно, с этим фактажом, с которым обратилась прокуратура. Потому что не то что состава нет преступления и не то, что на мой взгляд - это объективная ситуация, которая просто говорит о предвзятости отношения прокуратуры к патрульным полицейским

Второй адвокат копов утверждает, что патрульную полицию сейчас пытаются подавить и загнать в систему, живущую по старым понятиям.

Олег Головков, адвокат

Это попытка фактически прокуратуры Харьковской области ну уничтожить, загнать в систему патрульную полицию города Харькова. Почему, потому что ведь действия и подзащитных и потерпевших носили неоднозначный характер и говорить о том, что здесь лица совершили то событие, которое заслуживает восьми лет лишения свободы, как это предусмотрено санкцией этой статьи, ну по меньшей мере, ну нельзя так категорично утверждать

В прокуратуре говорят, поводов для обвинения в заангажированности и предвзятости не видят, ведь ими расследуется не только дело этих полицейских, но и множество других подобных правонарушений. А еще добавляет пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик, опасаются, что полицейские могут повлиять на доказательства. Более того подозреваемые регулярно не приходили на вызов следователей.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Навіть коли патрульні повідомляли про те, що вони нібито хворіють - один з них, прокуратура перевіряла цю інформацію. І на той момент, коли людина казала, що вона знаходиться в лікарні, прокуратура приїздила до лікарні, але патрульного там не було

Третий подозреваемый полицейский сотрудничает со следствием и активно себя защищает, поэтому в прокуратуре не стали подавать ходатайство о его отстранении. А прошение об отводе в прокуратуре объяснили возможной предвзятостью судьи.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Відмовивши нам у відстороненні, суддя дав одразу своє бачення тих клопотань, які він ще не розглядав. Тобто відмовляючи нам у відстороненні, він одразу каже, що немає ризиків, ще не розглянувши клопотання про обрання запобіжного заходу і про ті ризики, які є в тому клопотанні

Накануне суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении второго полицейского. Прокуратура намерена апеллировать это решение. Адвокаты же говорят, что будут бороться со старорежимной системой прокуратуры и доказывать невиновность патрульных.