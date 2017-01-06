Протрезвеешь - удалишь. В Telegram добавили функцию удаления своих и чужих сообщений

В последней версии мессенджера Telegram появилась функция удаления сообщений, которые уже были получены и прочитаны собеседником.

Удалять сообщения можно как в личных чатах, так и в групповых беседах. По словам разработчиков, это поможет избежать ошибок, которые были допущены в "пятничную вечеринку", отмечает РБК.

Эта функция доступна с 3 января, в версии v.3.16. Удалить сообщения можно в течение 48 часов. Раньше в мессенджере можно было удалять только собственные сообщения или же сообщения, для которых можно было выставить таймер самоуничтожения.

Отметим, что после удаления своих и чужих сообщений в личной переписке, второй участник беседы все равно продолжает их видеть.

В новый Telegram добавили также опцию Network Usage, которая поможет проверить, сколько трафика использовало сообщение (что важно, к примеру, для роуминга). Также в Telegram еще укоротили ссылки для перехода в диалог.