 

Протрезвеешь - удалишь. В Telegram добавили функцию удаления своих и чужих сообщений

06 января 2017 г. 15:43
Источник: Новое Время
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В последней версии мессенджера Telegram появилась функция удаления сообщений, которые уже были получены и прочитаны собеседником.

Удалять сообщения можно как в личных чатах, так и в групповых беседах. По словам разработчиков, это поможет избежать ошибок, которые были допущены в "пятничную вечеринку", отмечает РБК.

Эта функция доступна с 3 января, в версии v.3.16. Удалить сообщения можно в течение 48 часов. Раньше в мессенджере можно было удалять только собственные сообщения или же сообщения, для которых можно было выставить таймер самоуничтожения.

Отметим, что после удаления своих и чужих сообщений в личной переписке, второй участник беседы все равно продолжает их видеть.

В новый Telegram добавили также опцию Network Usage, которая поможет проверить, сколько трафика использовало сообщение (что важно, к примеру, для роуминга). Также в Telegram еще укоротили ссылки для перехода в диалог.

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