Проверка документов и тщательный осмотр вещей. В харьковской подземке усилены меры безопасности в связи с терактом в Питере

Взрыв прогремел в Санкт-Петербурге 3 апреля около 15.00 на перегоне, когда поезд двигался от станции Сенная площадь в сторону станции Технологический институт. Спустя сутки после трагедии в России озвучили официальные данные о жертвах теракта - 49 человек находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести, 14 - погибли, среди них девочка-подросток. В Следственном комитете сообщают, что по предварительным данным взрывное устройство мог привести в действие мужчина, останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Данные о подозреваемом пока не разглашаются. Кроме того, по данным СМИ, российские правоохранители нашли еще одну взрывчатку, замаскированную под огнетушитель, которая не сдетонировала, на питерской станции "Площадь Восстания". В связи с терактом усиленные меры безопасности были введены накануне и во всех украинских городах, где есть метрополитен. На 30 станциях харьковского метро, сообщают в Нацполиции, правоохранители будут тщательно осматривать подозрительные чемоданы и пакеты, а также, в некоторых случаях, проверять документы.

Александр Габышев, нач. отд. полиции в Харьковском метрополитене:

Задейстованы силы батальйона полиции особого назначения, управления патрульной полиции в городе Харькове, а именно автопатрулей макисмально приближенных к станции метро. Также будут привлекаться сотрудники кинологической службы.

Тем временем, харьковчане говорят, после случая в питерском метро свои поездки в харьковской подземке не ограничивают, но все же опасаются, что подобное может произойти и в Украине, поэтому подчеркивают - повышенные меры безопасности на станциях необходимы.

Нина:

Действительно я согласна, что нужно усилить их и чтобы мы с детьми могли спокойно заходить и выходить.

Максим:

Безопасность в метро нужно, чтобы у нас была, сейчас новая полиция появилась, если их будет чаще и больше на каждой станции люди не так будут переживать как бы.

Политологи утверждают, несмотря на то, что трагедия в Питере заставила украинских представителей власти и правоохранителей уделить больше внимания безопасности в метро, на вокзалах или других местах скопления людей, особо на Украину она не повлияет. Также, это событие украинские политологи не связывают с украино-российской враждой и уверены, что вряд ли оно приведет к эскалации конфликта на Донбассе. Эксперты прогнозируют, что взрывы в метро представители страны-соседа могут скорее связать с террористами ИГИЛ, эту версию уже неоднократно озвучили в российских СМИ.

Игорь Полищук, политолог:

Что касается наиболее вероятных сценариев, то что указан исламский след, наверное, это дает возможность активизировать каким-то образом сирийскую кампанию и там будет основной маневр и информационная кампания вокруг этого будет строиться. Для нас это, конечно, выгодно, чтобы от нас отстали уже наконец-то и мы спокойно жить, развиваться.

Владимир Никитин, политолог:

Никакой связи быть не может, потому что ничего фактически общего нет, то что безопасность надо поддерживать, у нас те же вагоны, станции узнаваемы по одному проекту сделаны. Конечно, безопасность поддерживать наблюдения и все прочее. но каких-то выводов делать именно исходя из дикой трагедии в Петербурге у нас не нужно.

Более того, говорят политологи, теракт в Петербурге может даже немного снизить уровень напряжения в отношениях Украины с Россией. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших из-за взрывов в питерской подземке. Кроме того, в СБУ сообщили о готовности оказать помощь России в расследовании трагедии.