 

Пустая улица и палатка-склад: как проходит блокада Сбербанка

21 апреля 2017 г. 14:46
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Накануне украинские СМИ распространили информацию о прекращении блокады российских банков активистами Нацкорпуса.

В подтверждение информации, на улице Донец-Захаржевского, где еще 10-го апреля блокада была начата стычками с полицией, сегодня не найти ни одного активиста. Блокировщики Сбербанка засели в автомобиле, после понижения температуры автомобиль стал для них пунктом обогрева. А в палатке, где еще недавно размещались активитсы, сложены лавочки. Представитель Нацкорпуса Евгений Кравчун утверждает, что блокада будет продолжаться и снимать ее не собираются. Он отметил, что погода не позволяет активистам дежурить на улице, но на месте всегда есть около десятка ребят.

Лидер Национального корпуса в Харькове, Олег Ширяев также заявил, что блокада не снята и отделение Сбербанка по-прежнему закрыто. А неполноценность блокады и отсутствие активистов на улице также объяснил сложными погодными условиями.

На месте дежурят патрульные, представители спецназа и райотдела. Полицейский Виталий Литвиненко, который сегодня дежурит у входа в отделение, говорит, что приказа снять охрану не поступало, ведь активисты все еще остаются на месте, пусть и в автомобиле.     

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