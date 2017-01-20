 

Пьяные водители и оштрафованные пешеходы. Харьковские копы сообщили о самых распространенных нарушениях за год

20 января 2017 г. 18:50
Автор: Александра Новосел
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Пьяные водители, оштрафованные пешеходы и повышение доверия харьковчан к полиции. Харьковские патрульные подвели итоги 2016 года. Среди самых распространенных преступлений и правонарушений - кражи, разбой, вождение в нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения.

Вадим Лисничук, начальник Управления патрульной полиции Харькова

Позбавлено прав керування транспортними засобами 483 водії - це сумна статистика, но повинно знати. Оформлено 510 порушень правил дорожнього руху пішоходами також потрібно розуміти.

Одной из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться каждый день, признаются патрульные, остаются пьяные граждане, севшие за руль. За год копы составили более четырех тысяч админпротоколов с участием нетрезвых водителей.

Вадим Лисничук, начальник Управления патрульной полиции Харькова

4029 протоколів. Це насправді страшна цифра, хотів би зупинитися тут чому, тому що Революція гідності пройшла, війна продовжується, а люди як продовжували випивати за кермом і їздити так і їздять.

А вот одним из своих основных достижений 2016 года патрульные называют доверие горожан к правоохранителям, утверждают - об этом свидетельствует и возросшее количество обращений, и более тесное сотрудничество с жителями города. Хотя мнения самих харьковчан в этом вопросе расходятся.

Маргарита

Ну наверное какие-то позитивные перемены произошли, хотя бы в плане открытости какой-то, более тесного контакта, сотрудничества с людьми.

Егор

Именно после появления патрульной полиции, как мне кажется, доверие возросло, но очень много лиц видно и которые были раньше милицией, а сейчас просто одела форму полиции, они доверия не вызывают.

В 2017 патрульные обещают больше внимания уделять работе с населением, сделать работу копов еще более открытой, а также привлечь к сотрудничеству общественников.

Вадим Лисничук, начальник Управления патрульной полиции Харькова

У нас один єдиний шлях - це правда, це чесно показувати що ми робимо, якщо те що ми робимо і в нас є якісь прогалини, і в нас є якісь недоліки і суспільство каже от це, шо ви робите, отут добре, а отут недобре. Вам потрібно тут навчитися, поміняти. Будемо чути.

 

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Харьковские копы сообщили о самых распространенных нарушениях за год - 20.01.2017

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