"Пятница 13-ое" или почему в этот день харьковчане поскальзывались и падали чаще обычного

Первокурсник электротехнического лицея Денис Мунтян на занятия и подработку добирается пешком. По дороге, говорит паренек, успевает и в снегу поваляться и споткнуться пару раз.

Денис Мунтян, студент

Уже был случай пару раз. Я с сумочкой шел пару раз на работу. Было варенье, варенье пропало - я упал на варенье. Скользко, очень. А как вообще сегодня?- Сегодня, ну тоже пару раз чуть не упал. Надо было больше посыпать асфальт.

В пятницу 13-го, шутят харьковчане, следует быть особенно внимательным, готовыми к неприятностям. Возможно именно по этой причине, говорят некоторые, сегодня поскальзывались и падали чаще обычного. Впрочем, гораздо больше люди винят в этом не мистику, а температурные колебания и нерасторопность коммунальных служб.

Светлана Герасименко, торговый менеджер

Этой зимой несколько раз поскользнулась, упало. Было больно. ТО есть дороги очень скользкие. Особенно пожилым людям тяжело передвигаться, ну и молодым даже. Очень сколько, такая как зима у нас погода. А сегодня? - сегодня да. Особенно после вчерашнего дождя. Хотелось бы конечно, чтобы как-то более посыпали чем-то на улице

Валерия Головачева, филолог

Дуже складно. Я дуже часто хожу на підборах. Зараз це забирає на багато більше часу. Розраховувати потрібно час коли їдеш кудись по справах. І дуже страшно впасти. Сходи в метро теж склизькі. А как сегодня? - Дуже довго і важко. Кілька разів підсковзнулась але втрималась. Ну просто дуже повільно йшла

В январе, количество обращений граждан с ушибами и переломами заметно возросло - отмечают медики. Александр Лабунец - врач-травматолог с двадцати летним стажем. Говорит, за сутки, на прием, в травмпункт по переулку Шота Руставелли, приходит полтора - два десятка человек.

Александр Лабунец, врач-травматолог

Гололед и температура упала, скользко, снег, конечно увеличилось. Травмы довольно тяжелые и довольно часто они происходят в связи с гололедом. С какими чаще всего обращаются травмами? - Чаще всего это люди у нас ломают руку. Перелом руки в типичном месте это вот в этом месте, где запястный сустав и наружная лодыжка - это голеностопный сустав. Ну кроме того бывают переломы плеча, ребер. Любых сегментов тела, но чаще всего руки и ноги

Рекорд, здесь зафиксировали 3 января - 38 человек. Чтобы уберечься от травм врач советует передвигаться по скользким улицам как можно медленнее.

Александр Лабунец, врач-травматолог

Как правило, люди падают именно на ровном месте, потому что не ждут подвоха. Вот и поэтому надо правильно падать. Перелом от чего происходит. Человек падает на вытянутую руку, происходит смещение рычага нагрузки и от этого ломается рука. Вот для того чтобы этого не происходило человек должен падать сгруппировавшись. На корточки собрался и упал на мягкую часть тела

Особенно важно соблюдать эти простейшие правила в переменчивую погоду, как на этой неделе - говорит Александр Лабунец.