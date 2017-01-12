 

Рабинович созывает под Минздравом митинг в защиту врачей

12 января 2017 г. 17:50
Источник: УНИАН
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Об этом на своей странице в социальной сети заявил организатор акции лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович. По словам политика, конфликт между Институтом сердца и Министерством здравоохранения может привести к потере квалифицированных медицинских работников украинской медицины.

«Сегодня официально легендарному кардиохирургу Тодурову и еще 15 ведущим врачам Украины, которых травит Минздрав во главе со знаменитым волонтером Супрун, предложили работу за границей. А кто будет оперировать украинцев — волонтеры? Временщики, которых расставляют на ведущие посты в нашей стране, все больше напоминают захватчиков, цель которых — максимально ослабить захваченную территорию и уничтожить как можно больше ее жителей. Другого объяснения этому безобразию у меня нет. Если мы будем молчать дальше — потеряем страну», — подчеркнул парламентарий. 

Вадим Рабинович призвал сторонников партии «За життя», а также всех неравнодушных граждан собраться у стен Министерства здравоохранения в понедельник — «и выразить Минздраву свое отношение к происходящему, поддержать народного кардиохирурга Тодурова и других украинских врачей, которые выступают против тотального уничтожения украинской медицины».

 

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