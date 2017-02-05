 

Работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке завершены

05 февраля 2017 г. 17:13
Источник: Новое Время
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В воскресенье, 5 февраля, работники завершили восстановление линии электроснабжения к Авдеевке.

Об этом сообщил президенту Петру Порошенко вице-премьер Геннадий Зубко, написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

"Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям", - добавил он.

Напомним, что обстрелы Авдеевки боевиками не прекращаются с 29 января. В городе объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации через активизацию боевиков и угрозу гуманитарной катастрофы.

 

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