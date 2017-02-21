Рада поддержала постановление о чествовании Героев Украины

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №6045 "О чествовании Героев Украины и информировании граждан Украины о подвигах украинских военных". За документ проголосовали 256 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Рада поручила общеобразовательным и высшим учебным заведениям всех типов и форм собственности обустроить и систематически обновлять на территории своих помещений информационно-мемориальные стенды о Героях Украины и их подвигах в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Кроме того, парламент поручил органам местного самоуправления обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о Героях-выходцах из этих территорий путем публикации информации о них в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, а также путем переименования улиц и наименований учебных заведений в населенных пунктах, в которых проживали/проживают Герои Украины в их честь, установление мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания. Контроль за выполнением документа возложен на профильный комитет Рады. Постановление вступает в силу с момента его принятия.