 

Рада поддержала постановление о чествовании Героев Украины

21 февраля 2017 г. 13:27
Источник: РБК-Украина
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Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №6045 "О чествовании Героев Украины и информировании граждан Украины о подвигах украинских военных". За документ проголосовали 256 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Рада поручила общеобразовательным и высшим учебным заведениям всех типов и форм собственности обустроить и систематически обновлять на территории своих помещений информационно-мемориальные стенды о Героях Украины и их подвигах в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Кроме того, парламент поручил органам местного самоуправления обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о Героях-выходцах из этих территорий путем публикации информации о них в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, а также путем переименования улиц и наименований учебных заведений в населенных пунктах, в которых проживали/проживают Герои Украины в их честь, установление мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания. Контроль за выполнением документа возложен на профильный комитет Рады. Постановление вступает в силу с момента его принятия.

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