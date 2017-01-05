 

Радиационный фон вокруг ЧАЭС снизился в два раза

05 января 2017 г. 14:35
Источник: Корреспондент
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Радиационный фон вокруг новой Арки Чернобыльской АЭС снизился более чем в два раза после надвижки нового безопасного конфайнмента. Об этом сообщил заместитель директора технического по объекту Укрытие Сергей Кондратенко, передает пресс-служба ЧАЭС.

"Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта Укрытие. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке", - сказал Кондратенко.

Он подчеркнул, что Арка позволила исключить попадание атмосферных осадков вовнутрь Укрытия, что ранее являлось основным фактором деградации строительных конструкций объекта, переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределы.
Также важным фактором в части повышения безопасности Укрытия является также отсутствие снеговой и ветровой нагрузки на его конструкции, поскольку все они сейчас надежно закрыты Аркой.

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