Разведка США: Россия пыталась повлиять на президентские выборы не только через хакерские атаки

Агенты ФБР заявили, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США не только через хакерские атаки, но и попытками внедриться в президентскую кампанию Дональда Трампа через его советников, сообщает CNN.

Сообщается, что соответствующий вывод был сделан на основе собранных летом прошлого года данных о взаимодействии представителей кампании Трампа с русскими.

В частности, американская разведка считает, что РФ пыталась проникнуть в кампанию кандидата-республиканца через Картера Пейджа, который на тот момент занимал должность советника Трампа.

В то же время Пейдж отверг подозрения в том, что когда-либо собирал данные для России. По его словам он напротив помогал разведывательному сообществу США.

Однако американская разведка предполагает, что РФ пыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратной связи в общении с людьми из окружения Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал обвинения своих соратников в связях с российской разведкой бессмыслицей.

Напомним, американское издание The New York Times сообщило о существовании записей телефонных разговоров, которые подтверждают наличие контактов членов президентской кампании Трампа с представителями российской разведки за год до президентских выборов в США в ноябре 2016 года.