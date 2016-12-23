Редкую рыбу назвали в честь Барака Обамы

Ученые официально назвали небольшую рыбку с Гавайских островов в честь президента США Барака Обамы.

Когда ученые обнаружили новый вид рыб в национальном водном парке Папаханаумокуакеа, они заметили красочное пятно возле хвоста, очень похожее на логотип кампании президента Барака Обамы. Так рыба и получила свое название Tosanoides obama, сообщает CBS.

Данный вид был открыт в июне текущего года в ходе исследовательской экспедиции на атолл Куре в северной части Гавайских островов. Интересно, что рыбка не встречается нигде за пределами этого района.

"Мы решили так назвать эту рыбу после того, как президент Обама продемонстрировал свои усилия по защите и сохранению окружающей природной среды, в том числе расширение парка Папаханаумокуакеа. Это расширение добавляет защиты одному из последних больших районов дикой природы на Земле", - уверен доктор Ричард Пайл, ведущий автор исследования.

Добавим, что яркая расцветка и небольшие размеры Tosanoides obama сделали эту рыбу предметом охоты со стороны аквариумистов.

