Реформа медицины: в Харькове закрывают больницы

Одиннадцатая городская больница на Шота Руставелли одной из первых попала под так называемую оптимизацию - сокращение коек. Сейчас здесь работают терапевтические отделения, которые, по словам персонала клиники, заполнены не полностью. В гордепартаменте решили, если больница станет поликлиникой, город много не потеряет - лечить пациентов можно в профильных больницах по соседству, а состояние здания и материальная базы давно оставляют желать лучшего. Правда, что будет с самими сотрудниками учреждения, как и с их пациентами, пока неизвестно.

Лидия Васильевна, работник больницы

Как мы относимся? Мы уходим на улицу. Никто ниче не знает, приказ городской администрации, а кто нам что скажет, подчиненным, мы не знаем, мы в подвешенном состоянии

Сокращение коек - программа министерская, говорят в горсовете. По Харькову, по подсчетам чиновников, мест и так не хватает, но в общем, если рассчитывать на регион, их больше чем положено - 84 вместо 60 на десять тысяч человек. Сокращение решили начать с тех больниц, которые находятся в самом запущенном состоянии, причем речь идет как о взрослых, так и детских клиниках.

Татьяна Бакалова, зам.дир. департамента здравоохранения

По городу обеспеченность сегодня 51,2, но расчет идет на регион. По региону - 84. Сократить нужно более 4000 коек. Поэтому мы на сегодняшний день сокращаем 250 коек, что будет с 19 больницей, судьба в 2017 году покажет.

В министерстве такую оптимизацию не считают проблемной для отрасли. Отмечают, сейчас есть немало больниц, в которых часть коек простаивает большую часть года, а при этом на их содержание идут средства, за счет которых можно улучшить лечение в других медучреждениях. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время своего визита в Харьков отметила, что оптимизация не значит, что людей будут класть в коридорах, наоборот, речь идет о создании медицинских округов, где людей смогут не просто госпитализировать, но и предоставить им необходимую помощь.

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины

Госпітальні округи - це буде інший адміністративний розподіл кожної області. В кожній області буде 3-4 із тих госпітальних округів і буде мінімальні послуги надані в кожному окрузі. Там буде одна лікарня інтенсивної терапії, одна лікарня планової. Там будуть реабілітаційні центри, хосписи и т.д. Ми хочемо лише переорганізувати систему, щоб вона більш ефективно працювала.

Представители местных властей, на чьи плечи с нового года ложатся коммунальные расходы в сфере здравоохранения, с такой экономией согласились. Более того, часть средств, предусмотренных на ремонт в сфере здравоохранения, депутаты уже предложили перевести на энергосберегающие программы, а также отказаться от пищеблоков в каждой больнице, и там где можно организовать доставку питания - все для того, чтобы сэкономить.